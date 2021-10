Bruno Fernandes em dúvida para o jogo com o Liverpool, revela Solskjaer

Bruno Fernandes, jogador do Manchester United

Treinador do Manchester United diz que dois ou três jogadores ficaram com "toques" após o jogo com a Atalanta.

Ole Gunnar Solskjaer atualizou esta sexta-feira a condição física de Bruno Fernandes, admitindo que o português está em dúvida para o embate com o Liverpool, agendado para as 16h30 de domingo, a contar para a nona jornada da Premier League.

O português teve problemas no treino de quinta-feira, após o esforço no jogo de quarta-feira, frente à Atalanta (reviravolta dos "red devils", que venceram por 3-2).

"Jogos como os de quarta-feira vão sempre trazer toques e hematomas. Temos dois ou três jogadores assim. O Bruno [Fernandes] pode estar em dúvida, mas está a fazer tudo o que pode para estar disponível", começou por revelar.

"Ainda é sexta-feira, o jogo é no domingo, e vamos dar tempo a todos. Hoje [em treino], não tínhamos todos, mas vamos ver domingo. Espero poder escolher o onze dentro de um plantel recuperado, mas pode ser que esteja sem dois ou três", concluiu.