Bruno Fernandes elege um ex-companheiro que gostava de voltar a ter ao lado

"A química entre mim e ele foi realmente boa", disse o internacional português.

Numa entrevista ao "The Athletic", Bruno Fernandes elegeu Raphinha quando lhe perguntaram, de entre todos os jogadores com quem já atuou, qual gostaria de voltar a ter a seu lado. "Há tantos. Mas Raphinha, que está no Barcelona, seria um deles. A química entre mim e ele foi realmente boa. Não joguei muito tempo com ele no Sporting, mas senti que ele era o tipo de colega que daria tudo por mim", respondeu o médio do Manchester United, numa série de perguntas que incidiram sobre estilos de liderança.

Raphinha, atualmente no Barcelona, jogou no Sporting em 2018/19 e no início da época seguinte, antes de rumar para o Rennes, de França. Antes tinha vestido a camisola do V. Guimarães, o primeiro clube no futebol europeu.

"Não me sinto um líder, tento ser eu próprio. As pessoas veem-me a falar com os colegas e a dar informações, mas só tento ajudar a equipa. Falar em campo é uma coisa natural, não é algo que treino. Mesmo em outros aspetos da vida tento ajudar as pessoas, os meus pais sempre me disseram que se puder ajudar o próximo, devo fazê-lo", afirmou ainda sobre o papel preponderante que tem no balneário do Manchester United.