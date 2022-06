Bruno Fernandes e o United: "Espero é que o Cristiano esteja lá segunda-feira"

Declarações de Bruno Fernandes, novo embaixador da Federação Teqball Portugal, que vai partir para a quarta temporada no Manchester United

Objetivos no Man. United? "Quando estamos em clubes desta dimensão é objetivo tem de ser ganhar tudo aquilo em que estamos incluídos. Sabemos que há uns anos que o United não tem conseguido ganhar nada do que as pessoas consideram de importante. Seja o que for, vamos tentar ganhar em todas as competições. É um novo projeto, é algo que começa do zero e há que dar tempo para isto florescer".

Ronaldo a caminho do Sporting? "Agora estamos de férias os dois e ninguém chateia os amigos nas férias. O que eu espero é que o Cristiano esteja lá comigo na segunda-feira, que ele é um dos que vai voltar mais tarde por causa dos jogos da Seleção e não estou à espera de nada mais do que isso. Que eu saiba não há mais nada que isso, mas cada um sabe do seu futuro. Não acredito que o clube esteja disposto a perder um valor como o Cristiano".

A longo prazo, verias Ronaldo a voltar ao Sporting? "Não sei, mas para os sportinguistas seria um grande momento, quase toda a gente gostaria que isso acontecesse, mas depende do que o Cristiano espera para o futuro dele. Ele tem a ambição de continuar a jogar por muitos anos e veremos o que ele vai decidir, espero eu depois de acabar o contrato com o United. Acho que é um sonho da maior parte dos sportinguistas ver o Cristiano com a camisola do Sporting a jogar em Alvalade".

Fábio Vieira vai ser seu adversário no Arsenal: "Eu vejo com bons olhos todos os jogadores portugueses que vão para fora, espero que ele possa brilhar ao máximo, menos contra mim. O Fábio tem muita qualidade e tem vindo a demonstrar isso, seja no FC Porto seja nos sub-21, tem tido bons números e boas exibições. Espero que ele vingue como todos os portugueses que estão lá fora. Temos de começar a valorizar o que é nosso e espero que o Fábio consiga ficar o melhor possível, apesar de esperar ficar à frente".