Bruno Fernandes: "É uma boa surpresa para eles, mas não para nós..."

Internacional português falou sobre a temporada do Manchester United

Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, falou na sexta-feira sobre a temporada do clube inglês, que se encontra no quarto lugar da Premier League, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, onde os "red devils" querem regressar.

"Queremos jogar a Liga dos Campeões. Este clube merece e tem de estar nessa posição. Penso que estes jogadores também merecem lá estar, porque temos uma grande equipa, que tem feito um grande trabalho, esta época, quando ninguém pensava que o Manchester United lutaria pelo top 4", começou por dizer em entrevista concedida à "Sky Sports", na sexta-feira, véspera da deslocação ao terreno do Wolverhampton.

"Sabemos que, agora, todos dizem 'Oh, o Manchester United tem sido ótimo', mas lembro-me que, no início da época, ninguém colocava a nossa equipa entre as seis melhores, por isso, penso que é uma boa surpresa para eles, mas não para nós", continuou o internacional português, antes de concluir:

"Sabíamos que podíamos chegar lá e que até podíamos estar melhor posicionados. Tivemos os nossos momentos, e por isso é que estamos a lutar pelo top 4 e não por feitos maiores. Mas penso que, em breve, este clube vai lutar por algo muito maior."