"Bruno Fernandes é uma besta a treinar, nunca vi nada igual"

Silas desfaz-se em elogios a Bruno Fernandes, uma das figuras do Manchester United. Hoje há jogo decisivo frente ao Atlético de Madrid.

Na temporada 2019/20, Silas treinou Bruno Fernandes no Sporting. Foram só alguns meses, mas os suficientes para deixar o treinador maravilhado com o médio que agora atua no Manchester United e hoje defronta o Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões.

O jornal espanhol Marca conversou com o técnico (deixou o Famalicão na época passada), que explica quais são as qualidades do internacional português.

"É um jogador brutal, muito competitivo. Coincidimos com ele [no Sporting], mas saiu em janeiro. Foi um golpe duro perdê-lo a meio do ano. Não é fácil encontrar uma solução rápida para isso... O Bruno tem algumas particularidades como pessoa que ajudam muito. É muito extrovertido, adora futebol e está sempre a falar. Fala português, italiano, inglês, espanhol... e bem. Tem queda para as línguas. Isso também o ajudou a chegar à Premier League e adaptar-se bem. Tanto que rapidamente se tornou um dos líderes do Manchester United", afirmou Silvas, que também elogiou o que o ex-Sporting fazia nos treinos: "É uma besta a treinar. Nunca vi nada igual. Fica uma hora a fazer remates, pelo ar, pelo chão... ficava com o Luís Maximiano a treinar."

Para Silas, o melhor de Bruno Fernandes está nos momentos em que parte da ala. "O Bruno é um futebolista que não é fácil de parar. Não é como o Messi, que faz um drible e desmonta a linha de pressão do adversário, mas o perigo dele está quando não o observas. A bola pela ala... Quando a bola lhe chega e não tem ninguém pela frente, chuta muito bem. Lembra-me o Scholes. Se lhe dás dois metros é como um penálti. É incrível. Os livres diretos... É incrível a forma como os marca. É um jogador de equipa. Não o vês a fintar três adversários, mas se apanha a bola pela ala é muito perigoso. Além disso, tem um grande último passe e trabalha muito bem. Não é um jogador muito rápido, mas é muito resistente", analisou.