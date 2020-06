Bruno Fernandes e Pogba: o que pensa o francês e um quebra-cabeças para Solskjaer

Portal "The Athletic" revela as primeiras impressões do internacional francês sobre o médio português.

Os adeptos do Manchester United estão expectantes com a possibilidade de, na sexta-feira, poderem ver pela primeira vez a dupla Bruno Fernandes-Pogba em ação, no jogo com o Tottenham, que marca o regresso dos "red devils" à competição no pós-pandemia.

Contudo, de acordo com o portal "The Athletic", é provável que a "estreia" só aconteça no decorrer da partida, uma vez que a titularidade de Pogba é, nesta altura, "pouco provável". O médio francês perdeu grande parte da temporada devido a lesão e ainda está a adquirir ritmo. Ainda assim o "The Athletic" levanta o véu sobre o estado de espírito do jogador e revela mesmo que Pogba está "muito satisfeito com a parceria que tem formado com Bruno nos treinos.

Escreve o portal que Pogba identifica-se com a "ética de trabalho" do português e está "motivado" para jogar com o ex-capitão do Sporting.

A terminar, o artigo do "The Athletic" refere que o treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer, ainda terá que resolver uma espécie de quebra-cabeças para desenhar o meio-campo com os dois craques. A perspetiva é que a posição de Bruno Fernandes - que vinha a jogar no papel de box-to-box - possa sofrer algumas alterações face à inclusão de Pogba.