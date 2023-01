Bruno Fernandes e o empate contra o Palace: "Podíamos ter perdido o jogo"

Declarações do médio português, no final do encontro com o Crystal Palace (1-1). Red devils travam uma série de nove vitórias consecutivas e perdem pontos a dias da visita ao terreno do líder Arsenal

Reação ao empate: "Sabíamos que é difícil jogar aqui. Podíamos ter perdido o jogo. Não estamos satisfeitos com o empate. Deveríamos ter aproveitado as nossas oportunidades e fechado o jogo. Eles no final marcaram um grande golo. Não havia nada que pudéssemos fazer. Temos de olhar em frente. Temos outros jogos pela frente. Continuamos a fazer coisas positivas".

Duelo do Emirates: "Estamos muito desapontados pelo resultado, mas o próximo jogo está já aí à porta. Temos de preparar esse duelo. Não temos muito tempo para recuperar."