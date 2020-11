"Bruno Fernandes é a melhor contratação do United em muitos anos"

Médio português voltou a brilhar com a camisola dos "red devils" e recolheu novos elogios da imprensa britânica.

Quem pára Bruno Fernandes no Manchester United? Esta é uma das questões do momento no mundo do futebol, uma vez que o médio português continua sem dar tréguas com a camisola do clube inglês.

Esta terça-feira, em partida de Liga dos Campeões, o internacional luso bisou no triunfo folgado dos "red devils" sobre o Basaksehir (4-1) e a imprensa britânica voltou a desfazer-se em elogios a Bruno.

"Cada vez melhor, é o talismã do United, sem dúvida. O primeiro golo foi um remate que deixaria Paul Scholes orgulhoso e mostrou o instinto matador ao marcar o segundo. Deixou passar uma oportunidade para fazer o hat-trick ao ceder o penálti a Rashford, de forma generosa", pode ler-se na edição online do tabloide The Sun, que prossegue:

"Esteve envolvido em 34 golos nos 35 jogos que disputou desde que chegou, em janeiro, e é, sem questão, a melhor contratação do United em muitos anos", acrescenta a publicação.