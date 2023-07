Bruno Fernandes e a braçadeira: "Não vou mudar"

Médio português grato por ser nomeado o novo capitão do Manchester United. Ten Hag justificou: "Um exemplo e um intermediário em campo. Espelha o que os jogadores devem ser e tem uma grande conhecimento do jogo"

O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, nomeou Bruno Fernandes como novo capitão do Manchester United, retirando a braçadeira a Maguire. E o médio português já agradeceu.

"É algo que te faz orgulhoso por tudo o que tens feito e obviamente é uma grande responsabilidade, mas já era uma grande responsabilidade fazer parte deste clube. Para mim será igual. Não vou mudar. Vou manter o mesmo padrão e dar o meu melhor como capitão, tal e qual como fazia quando não o era", afirmou aos meios do clube.

"Estamos ainda na pré-temporada e vamos ficar em forma para começar fortes. Vamos ter uma época bem sucedida", prosseguiu, já numa publicação nas suas redes sociais.

A proud day for me and my family. Thank you all for the messages of support in the last day. Let"s keep the positivity and push for a great season pic.twitter.com/kpmnXauls7 - Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) July 21, 2023

Erik Ten Hag, treinador do Manchester United, explicou a decisão de mudar de capitão: "Eu escolhi o Bruno porque ele é uma grande inspiração e um exemplo. Quer ser sempre melhor jogador do que aquilo que é. Trabalha sempre no limite para dar o máximo. Ele espelha aquilo que os jogadores do United devem ser. É também alguém capaz de ligar as pessoas socialmente e também tem muito conhecimento do jogo. Portanto, para um treinador, é muito bom ter um intermediário em campo. Estas são algumas razões, mas ele não pode fazer tudo sozinho. Precisamos de mais líderes para sermos um bom grupo e caminharmos na direção certa."