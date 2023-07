Bruno Fernandes e a braçadeira de capitão: "É um grande feito na minha carreira"

Fotografia: Getty Images via AFP

Médio português substituiu Harry Maguire como capitão de equipa, tendo marcado diante do Arsenal, no sábado, no primeiro jogo que realizou desde a decisão de Erik ten Hag.

Após ter sido nomeado capitão do Manchester United, substituindo diretamente o central Harry Maguire, Bruno Fernandes marcou no sábado o primeiro golo da vitória dos red devils frente ao Arsenal (2-0), num jogo de preparação realizado nos Estados Unidos.

Após a partida, o médio português admitiu que já suspeitava que Erik ten Hag iria tomar essa decisão, garantindo que vai dar tudo para tentar trazer sucesso ao United na próxima temporada.

"Eu tinha sensação que ia ser eu, mas não ouvi nada. O treinador quis anunciar a toda a equipa ao mesmo tempo. É muito bom ser capitão do Manchester United, é um grande feito na minha carreira, mas ainda há muito trabalho pela frente. O treinador escolheu-me por causa do que fiz na época passada e devido à forma como trabalha comigo. Ele gosta da forma como eu trabalho, da minha disciplina, de tudo o que dou, da minha paixão, por isso não vejo porque deveria mudar. A minha abordagem vai ser a mesma, não vejo necessidade de mudar nada", afirmou, em declarações à Sky Sports.

"Tens de ser o mais natural possível, porque toda a gente me conhece, sabe que sou vocal e que tento ser aberto e claro com todos e que tento ajudá-los da forma que penso ser a melhor. Às vezes posso estar errado e não ser a melhor forma, mas eu conhecem-me muito bem e vêem que dou tudo pela equipa. Tudo o que lhes digo é porque penso que podem fazer coisas boas, porque são grandes jogadores", acrescentou.

Em jeito de reflexão, Bruno Fernandes recordou ainda a época passada, em que o Manchester United venceu a Taça da Liga inglesa, terminou a Premier League no terceiro lugar e foi finalista vencido na Taça de Inglaterra, de forma positiva.

"Fizemos uma época mesmo boa. Não foi bem-sucedida, mas penso que a nossa época foi boa. Começámos da forma errada, tivemos dois maus resultados e os nossos jogos fora não foram os melhores. Não conseguimos os melhores resultados [na condição de visitante], mas penso que no geral foi uma boa época. Claro que também foi a primeira época para o treinador e para vários jogadores. Agora sabemos o que temos de melhorar em termos de jogo e é o que iremos fazer. Vamos melhorar e mostrar que somos uma grande equipa. O Manchester United tem de lutar por tudo, porque este clube merece-o. Quando chegamos a um clube como este, sabemos que temos de lutar por todos os troféus em que estamos incluídos. Temos de lutar por eles e fazer o nosso melhor para vencermos cada jogo que tivermos, só isso", finalizou.