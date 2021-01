"Bruno Fernandes dizia que ia bater livres como Beckham, depois como Stankovic..."

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United

Golaço do português ao Liverpool no último fim de semana correu o Mundo e despertou atenções... no Brasil.

Antes da surpreendente derrota averbada na quarta-feira frente ao Sheffield United, na Premier League, o Manchester United deixou pelo caminho o rival Liverpool na Taça de Inglaterra, ao vencer por 3-2 em Old Trafford, no último fim de semana.

Bruno Fernandes vestiu pele de herói ao apontar o golo da vitória, num pontapé livre cobrado de forma perfeita que não deu hipótese de defesa a Alisson. O remate certeiro do português correu mundo e despertou curiosidade no Brasil.

Por esse motivo, a ESPN falou com Silas, que treinou Bruno no Sporting, com o técnico a recordar a persistência do internacional luso nos treinos.

"Ele tem uma capacidade física incrível e uma paixão pelo jogo que é fora do normal. Vê jogos de todas as ligas do mundo. Depois dos treinos, o Bruno ficava pelo menos uma hora a bater livres. Lembro-me que colocava a bola fora da área e dizia: 'Agora vou bater como o Beckham'. A maneira como ajeitava o corpo e chutava era igual. Depois, dizia: 'Agora, vou bater como o [Dejan] Stankovic'. E era igualzinho. Eu pensava: 'Este rapaz vê todos os jogadores'", contou Silas, elegendo Bruno Fernandes como "o melhor jogador que já treinou":

"(...) Dos jogadores que treinei até hoje foi o melhor. É diferente de todos os outros. É muito ambicioso. Essa ambição leva-o a treinar muito. É um dos jogadores que tive que mais gosta de treinar. Tem muita qualidade, também. O Bruno faz lembrar muito o Cristiano Ronaldo neste sentido", rematou o antigo treinador do Sporting.