Bruno Fernandes defendido por colegas: "É o jogador perfeito para se jogar"

Internacional português foi criticado por vários comentadores, mas Ten Hag e Rashford vieram em defesa do médio, habitual capitão do Manchester United

Marcus Rashford juntou-se ao seu técnico, Erik Ten Hag, na defesa pública de Bruno Fernandes, muito criticado por vários comentadores depois da goleada sofrida pelo Manchester United na casa do Liverpool, por 7-0.

"Adoro jogar com o Bruno, como podem imaginar. Ele é o jogador perfeito para jogares. Tem sido um bom líder, mesmo quando não é capitão, o que é sempre um bom sinal. Ajudou outros jogadores a tornarem-se melhores líderes e a realidade é que não podemos ser uma equipa organizada em termos de apenas um líder ser o capitão. Ele fez muito por nós. Como o treinador disse, ninguém é perfeito. Apoio-o e estou cem por cento com ele", explicou o internacional inglês, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Bétis, referente à primeira mão dos oitavos da Liga Europa.

Patrice Evra, Martin Keown ou Gary Neville foram alguns dos comentadores que criticaram a postura de Bruno Fernandes na visita do Manchester United ao terreno do Liverpool. O médio falou logo após o final do encontro, que terminou muito mal para os red devils, com um desaire claro, por 7-0.