Bruno Fernandes decidiu Manchester United-Liverpool: "É realmente um sonho"

No final, Bruno Fernandes admitiu que está "muito feliz" com o que os desempenhos no Manchester United

Bruno Fernandes saiu do banco de suplentes para colocar o Manchester United nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, às custas de um Liverpool em crise, batido em Old Trafford por 3-2.

O médio internacional português foi poupado - os rivais deixaram algumas das principais estrelas no banco -, contudo decidiria a eliminatória, de livre direto, aos 78 minutos, 12 após ter entrado.

No final, Bruno Fernandes admitiu que está "muito feliz" com o que os desempenhos que tem tido e sublinhou: "É realmente um sonho jogar por este clube".

À BBC considerou ainda: "Jogámos bem, criámos muitas oportunidades e pressionámos mais do que no jogo do campeonato. Nós e os adeptos estamos satisfeitos. Vamos passar uma boa semana."