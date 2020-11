"Bruno Fernandes custou 40 mil euros, fugiu um pouco das nossas possibilidades..."

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United

Antigo diretor da formação do Novara, clube que levou o médio português para Itália, recorda processo da contratação.

Foi em 2012, depois de assistir a um jogo de Bruno Fernandes pelos juniores do Boavista, que o Novara decidiu avançar para a contratação do médio português.

Na altura, Bruno tinha apenas 18 anos e o talento que mostrou obrigou o emblema italiano a ultrapassar um pouco a barreira financeira que tinha traçado. "Observámos o Bruno Fernandes, fomos ver a equipa de sub-19 do Boavista num sábado e era o nome dele que estávamos a seguir", contou Mauro Borghetti, antigo diretor da formação do Novara.

"Ele tinha a idade certa e o custo por potencial acertado, mesmo que os 40 mil euros que pagámos por ele tenham fugido um pouco das nossas possibilidades. Se pensarmos no jogador que ele é hoje, não é nada. Mas, na altura, era um desconhecido e aquele dinheiro representava um investimento considerável para um clube como o Novara. Assumimos a responsabilidade", acrescentou o ex-dirigente, em declarações ao portal Football Italia.

Bruno não ficou muito tempo no clube: no verão seguinte, rendeu cinco milhões de euros ao sair para a Udinese, depois de dar nas vistas na equipa principal do Novara, que disputava a Serie B.

"No início, ele [Bruno Fernandes] estava preocupado porque ainda não tinha sido inscrito e queria saber quando começava a jogar. Ao cabo de alguns meses, chegou à equipa principal. O treinador dos sub-19, Giacomo Gattuso, foi promovido a técnico da equipa principal em outubro e levou o Bruno com ele. Quando o clube contratou um novo treinador, o Bruno já não voltou para as equipas da formação. Marcou quatro golos na Serie B, os primeiros como profissional, mesmo jogando como médio", recordou Borghetti.