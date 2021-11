Bruno Fernandes critica atitude dos jogadores após derrota: "Todos têm de fazer melhor"

Bruno Fernandes diz que a culpa é de "todos" e não do "treinador ou de um ou dois jogadores".

Bruno Fernandes foi a voz da frustração e desilusão do Manchester United após a derrota pesada (4-1) no reduto do Watford.

"Só jogámos durante uma parte, e isso não é suficiente. Neste tipo de jogos, e na Premier League, não é suficiente jogar só durante uma parte. O Watford tem uma boa equipa, são agressivos e têm qualidade na frente. Se lhes dás oportunidades, vais sofrer golos", referiu após o jogo.

"A atitude esteve lá na segunda parte, mas, na primeira parte, todos fomos demasiado desleixados. Não jogámos na antecipação, não tentámos, não entrámos, não ganhámos duelos. Contra estas equipas, tens de fazer isso mesmo. Tens de tentar manter a mesma intensidade que eles e demonstrar a tua qualidade, mostrar por que jogas pelo Manchester United. Aqui, a culpa é de todos. Não é do treinador ou de um ou dois jogadores. É de todos. Todos têm de assumir a responsabilidade, porque todos têm de fazer melhor. Ninguém pode dizer 'Eu estou a jogar bem'", criticou o médio português.