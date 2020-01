Bruno Fernandes conversou com Ronaldo e recebeu recado de Bernardo Silva

Bruno Fernandes deu uma entrevista ao canal oficial do Manchester United onde falou sobre a transferência para Inglaterra, o Sporting e ainda algumas referências que passaram por Old Trafford.

Sonho de jogar no Manchester United: "Estou muito contente por estar aqui, é uma honra representar este clube, um sonho tornado realidade. Sempre quis jogar na Premier League e no Manchester United. Quero aprender muito aqui e aprender com os jogadores mais experientes."

Solksjaer: "Tem um passado importante neste clube e estou muito contente por agora ser treinado por ele. Espero jogar o mais rápido possível e dar o meu melhor."

Estilo de jogador: "Parecido com Rui Costa? Há uma grande diferença. Ele teve uma grande carreira, mas eu quero ser melhor. Sei que é difícil, mas é o meu sonho. Melhorar todos os dias e espero que os adeptos gostem do meu estilo de jogo."

Ronaldo: "Via os jogos do United quando o Ronaldo cá estava, era um ídolo e queria ser como ele. Quero fazer a minha história aqui. Diferente da dele, porque o Ronaldo é o melhor jogador do mundo, jogou 15 épocas no topo. Falei com ele antes de vir e só me disse coisas boas sobre o clube. Começou aqui a carreira e ficou contente com a minha transferência. O Solksjaer também me disse que o Ronaldo lhe disse coisas boas sobre mim. Isso é muito bom. É uma boa pessoa e quero seguir os seus passos."

Nani: "Tive a possibilidade de jogar com o Nani no Sporting, foi meu capitão. Mandou-me mensagem e disse que está muito contente com a minha mudança."

Bernardo Silva: "Também me mandou mensagem e disse que eu tenho sorte por não jogar já contra ele [risos]. Eu disse-lhe que ele é que tem sorte, porque se jogasse eu ia dificultar-lhe a vida [risos]."

João Moutinho: "Gosto do estilo de jogo dele. Quando era miúdo ele era um dos melhores em Portugal, um dos mais importantes."

Jogou em Itália: "É diferente. Em Portugal há muito talento, mas os jovens jogadores acabam por ir para outros países, para grandes clubes - é uma mudança que se espera quando se joga em Portugal. Na Serie A aprendi muito porque os treinadores são muito focados na tática. Penso que quem joga em Itália joga depois em qualquer lado. Ir para Itália ajudou-me, tive de crescer rápido e tornar-me um homem."

Números no Sporting: "Quando vais para um grande clube como o Sporting tens de dar o teu melhor. Tens de trabalhar mais. Lá tive grandes jogadores ao meu lado, fica mais fácil. Fiz um bom trabalho, tive treinadores que me ensinaram muito. Sempre em apoiaram. Eles também são a razão pela qual estou aqui hoje."

Número 18: "Joguei com o 8, porque era o número do meu pai quando jogava. Sempre gostei e é o dia do meu aniversário. O 18 é devido ao aniversário da minha mulher e por causa do Paul Scholes, um grande jogador do Manchester United. Foi um fantástico jogador e sei que é uma grande responsabilidade."