Bruno Fernandes convence e nem Sérgio Oliveira fica indiferente

Médio português com mais uma boa exibição pelo Manchester United.

Bruno Fernandes exibiu-se em bom nível no regresso à Premier League. O internacional português apontou, de grande penalidade, golo que deu o empate ao Manchester United em casa do Tottenham, orientado por José Mourinho.

A generalidade da crítica gostou da performance do ex-jogador do Sporting, destacando sobretudo a parceria com Pogba, que pode render frutos no futuro. "Juntos mostraram a classe que tem faltado ao meio-campo do Manchester United", escreveu, por exemplo, o The Telegraph.

Nas redes sociais, Bruno Fernandes deixou uma mensagem após a partida. "Não foi o resultado que queríamos, mas vamos já pensar no próximo jogo", escreveu no Instagram, com uma imagem do momento em que festeja, e dedica, o golo.

"Normal!", respondeu Sérgio Oliveira, jogador do FC Porto, num lote de comentários onde se destacam ex-companheiros como Jovane e Luís Maximiano, com algumas palavras e emojis de apoio.