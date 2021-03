Bruno Fernandes contra-ataca: "Algumas pessoas dizem que os penáltis não contam..."

Médio português do Manchester United refuta opinião de alguns críticos.

Bruno Fernandes tem sido a principal figura do Manchester United desde que, em janeiro de 2020, aterrou na cidade inglesa. Contudo, apesar do impacto inegável do médio português, há quem defenda que este "desaparece" nos jogos grandes. Algo que foi abordado pelo jogador em declarações à Sky Sports, na véspera do dérbi de domingo entre os "red devils" e o Manchester City.

"Não sei o que é que as pessoas entendem por 'top seis', porque eu marco e assisto contra algumas equipas que estão nos seis primeiros lugares. Esta época marquei ao Tottenham. Mas algumas pessoas dizem que os penáltis não contam", começou por referir o ex-capitão do Sporting, prosseguindo:

"Eu sei que as pessoas esperam que o Bruno marque ou assista em todos os jogos, porque, quando cheguei, estava a jogar muito bem. Se virem as minhas estatísticas, pensam que eu marco e assisto em todos os jogos. E eu quero fazer isso, é o mais importante. Mas, como jogador, não olho para os seis primeiros e, depois, para o resto da tabela. Olho para todos os jogos da mesma forma. E penso que a liga não é um sprint, mas uma maratona. Não precisas de marcar ou vencer os seis primeiros. Tens de marcar e vencer contra toda a gente", asseverou Bruno, que conta com participação em 40 golos do United num total de 41 jogos, um registo impressionante, mas que não convence a totalidade dos críticos.

"Vejo as pessoas dizerem que eu não me dou muito bem conta as equipas de topo. Disseram que o Bruno perde a bola demasiadas vezes quando perdemos um jogo. No jogo com o Basaksehir [na Champions], marquei dois golos e perdi a bola mais vezes do que a equipa deles, mas depois disseram que fui o melhor em campo. Em que ficamos?", questionou, antes de concluir a ideia: "Não preciso de ver as estatísticas para saber quando jogo mal. Nos últimos dois jogos não estive muito bem, concordo. Sei quando jogo bem ou não", rematou.

O duelo entre os dois gigantes de Manchester está agendado para as 16h30 de domingo, no estádio Etihad.