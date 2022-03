Bruno Fernandes com renovação encaminhada: saiba quanto vai ganhar o médio

Está muito perto o entendimento total para o prolongamento do contrato do internacional português. O médio ofensivo vai passar a ganhar 14/15 milhões de euros anuais, passando para o patamar de Paul Pogba, ainda bem distantes dos mais de 20 milhões anuais de Cristiano Ronaldo.

Está bem encaminhada a renovação de Bruno Fernandes pelo Manchester United até 2027, expirando o atual contrato em 2025. Os contactos entre a Direção do clube inglês e o empresário do internacional português, Miguel Pinho, têm sido frequentes, aliás, intensificaram-se nos últimos tempos e é quase certo que em breve Bruno Fernandes prolongará a sua ligação ao clube, que o recebeu em Inglaterra em janeiro de 2020, proveniente do Sporting - antes estivera muito perto de se transferir para o Tottenham.

Ao que foi possível apurar, o jogador irá subir de patamar a nível salarial, passando a receber entre 14/15 milhões de euros/ano. Bruno Fernandes terá um salário semelhante ao de Paul Pogba, ainda muito distante dos mais de 20 milhões de euros/ano de Cristiano Ronaldo.

Indiscutível desde a primeira hora no onze dos red devils, Bruno Fernandes soma mais de cem partidas e 49 golos. Tanto Ole Gunnar Solskjær como Ralf Rangnick, atual treinador, não prescindem da estrela portuguesa, uma das principais figuras do clube.

Em 2020, o emblema inglês, recorde-se, pagou 55 milhões de euros ao Sporting pela aquisição do médio, acrescido de um valor máximo variável de até 25 milhões de euros. O investimento teve retorno imediato com Bruno Fernandes a assumir-se como o grande estratega da equipa ao longo dos últimos anos.

Mais do que evitar o assédio de outros clubes, o Manchester United pretende fazer do internacional português uma referência do clube, há muito arredado dos principais títulos. Apesar de não ter conquistado títulos relevantes com a camisola do Manchester United, Bruno Fernandes continua a acreditar que dentro de pouco tempo o clube vai voltar às grandes conquistas em Inglaterra e nas competições europeias. O jogador acredita no projeto e também por essa razão está disposto a renovar o seu vínculo, ficando preso até final da época 2026/27.

Leia também Seleção Soyuncu quer tirar Mundial a Ronaldo: "É mais importante que estejamos nós" "Messi e Ronaldo são jogadores que aparecem de 50 em 50 anos", assinalou em elogios, confirmando que conhecer os jogadores portugueses da Premier League pode ajudar a Turquia a tirar-lhes a bola. Central do Leicester desvaloriza o mediatismo de Portugal e a possibilidade de CR7 perder a prova. Quer quebrar ainda o jejum de 20 anos

Marcou 32 golos em 2018/19

Antes ainda de rumar a Alvalade, Bruno Fernandes assumira protagonismo noutros clubes, nomeadamente em Itália, no Novara, Udinese e Sampdória. Foi o bom desempenho do jogador neste último emblema e na seleção de sub-21 de Portugal, que levaram o Sporting a contratá-lo. Sob a orientação de Jorge Jesus fez 56 jogos na primeira época, 2017/18, e marcou 16 golos. Na seguinte, foi arrebatador, marcando 32 golos em 53 partidas. Despediu-se a meio da temporada 2019/20, com 28 jogos nas pernas e 15 golos.