Bruno Fernandes com indireta a Cristiano Ronaldo, em declarações à NBC

Bruno Fernandes abordou o seu momento no Manchester United e a honra de envergar a braçadeira de capitão dos red devils na terça à noite, após o triunfo sobre o Nottingham Forest e O JOGO reproduziu declarações do internacional português à NBC, no final do encontro, nas quais elogiava Erik Ten Hag pela disciplina que incutiu à equipa.

Entretanto o canal televisivo NBC publicou a participação completa de Bruno Fernandes no programa pos-jogo, e salta à vista uma afirmação que acaba por ter a saída de Cristiano Ronaldo e o seu conflito com o técnico neerlandês como pano de fundo.

"O principal para nós, com os momentos difíceis de mudança de treinadores, foi que encontrámos agora um treinador que nos deu estabilidade e muita disciplina, que faltava", reproduziu O JOGO na terça à noite. Logo a seguir, como se pode ver no vídeo, Bruno Fernandes sentencia: "Agora todos sabem o que têm a fazer e perceberam que se não cumprem, estão fora".