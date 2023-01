"Bruno Fernandes colocava em risco outros jogadores... Adorava treinar"

José Peseiro lembrou os tempos de Sporting e a forma como o médio trabalhava sem parar.

José Peseiro abraçou, em 2018/19, a segunda aventura no comando técnico do Sporting e em Alvalade teve a oportunidade de trabalhar com Bruno Fernandes. O atual selecionador da Nigéria falou à imprensa inglesa sobre o internacional português, que o cativou, embora os tempos fossem conturbados no emblema leonino, ainda na ressaca da invasão a Alcochete.

"Estive no Sporting quando aconteceu o grande problema e nos primeiros momentos, o presidente [Sousa Cintra] tentou convencer o Bruno Fernandes a jogar por nós. Naquele momento, alguns jogadores resolveram rescindir os seus contratos após o ataque dos adeptos. Sempre acompanhei o nosso campeonato (...) e o primeiro ponto é que sabia que era importante manter o Bruno Fernandes a jogar por nós", lembrou ao jornal Mirror.

Os elogios são muitos para o jogador do Manchester United. "É um verdadeiro capitão. É um jogador incrível com alta exigências, e não só nos jogos: nos treinos, nas reuniões, nas refeições de grupo. Ele mostrou a todos a motivação máxima, falou com todos para garantir que iríamos melhorar. Depois do treino, ele ficava em campo e convencia mais três ou quatro colegas e um guarda-redes a fazer mais exercícios. Às vezes fazíamos treinos complementares, mas mesmo depois disso o Bruno Fernandes ficava em campo com alguns companheiros e ficava com eles a rematar, a bater livres ou a trabalhar em outras coisas", contou.

José Peseiro lembra mesmo quando disse a Bruno Fernandes que também tinha de descansar... e dar descanso aos companheiros. "Por vezes ralhava com ele: 'Vai descansar porque não aguentas'. Sempre soube que ele era forte, mas alguns dos outros, às vezes, não aguentavam, precisavam descansar. Mas ele adorava treinar e era muito forte, não só mental, mas também fisicamente, com uma estrutura forte. Às vezes, ele colocava em risco outros jogadores porque eles não podiam fazer o mesmo que ele. Sempre quis ter padrões elevados" vincou.

"É o tipo de homem que protege os seus companheiros, mas em campo exige muito. No Manchester United, vemos isso mesmo, ele é exigente com toda a gente. Às vezes ele levanta os braços porque quer lutar e quer a mesma qualidade, mesmo sob pressão. Ele é um jogador incrível sob pressão, para nós foi um jogador que mostrou qualidade sob pressão. Ele também quer jogar sempre, não quer descansar. Ele quer jogar, quer vencer e acho que está a fazer um trabalho fantástico no Manchester United porque cria uma ótima atmosfera para todos", rematou.

Bruno Fernandes deixou o Sporting em 2019/20 e logo se tornou uma das peças mais influentes da equipa inglesa.