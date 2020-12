Bruno Fernandes assiste, erra, marca e "torna-se num problema" do Manchester United

Análise da imprensa inglesa à exibição de Bruno Fernandes no Leicester-Manchester United (2-2)

Bruno Fernandes voltou a impressionar ao serviço do Manchester United, contribuindo com uma assistência e um golo no empate a dois, em casa do Leicester. Mais uma exibição do português a confirmar a sua importância na equipa. Ou, como analisa o jornal The Guardian, a confirmar um problema dos red devils. "Que Bruno Fernandes tenha estado diretamente envolvido em mais de metade dos 60 golos do Manchester United desde que chegou, no final de janeiro, quer marcando, quer assistindo, é uma dessas estatísticas de dois gumes. Por um lado, é extremamente impressionante, uma marca da sua grande qualidade, mas por outro, indica até que ponto o United joga através dele e quão dependente está de que ele jogue bem".

Por seu turno, o Manchester Evening News, limitou-se a analisar o papel do médio português no jogo inaugural do Boxing Day: "De hábil com o primeiro golo a louco para permitir o empate. Rejeitou um cabeceamento livre para fazer o 2-1, mas corrigiu o problema colocando o United novamente na frente", pode ler-se.

"Bruno Fernandes continua a ser um herói", defende o artigo do Daily Express, que ainda assim considera que esta não foi a melhor das exibições. "Foi o vilão nas redes sociais por cometer um erro no lance que resultou no golo de Barnes [1-1], mas mostrou o seu grande caráter ao reagir. Ainda conseguir marcar um golo."

Aliás, o erro no lance do 1-1 foi alvo da maior parte das análises feitas a Bruno Fernandes. "Num erro raro, perdeu a bola no seu próprio meio-campo para Wilfred N'Didi. Maddison ajudou e passou a Barnes que, com um remate de pé esquerdo e de fora da área, fez o empate [1-1]", publicou o Daily Mail.