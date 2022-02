Bruno Fernandes arrisca castigo por protestos contra decisão de árbitro

Bruno Fernandes protestou com o árbitro do Manchester United-Brighton, viu amarelo, e poderá ser castigado pela Federação inglesa.

No Manchester United-Brighton (1-0), de terça-feira, Bruno Fernandes protestou de forma muito exaltada com o árbitro da partida quando este mostrou apenas cartão amarelo a Lewis Dunk, que entrou de forma dura sobre Elanga. E por esse gesto, de acordo com o jornal inglês Mirror, o médio português arrisca ser castigado.

Após consulta do VAR, o juiz Peter Bankes acabou por reverter a decisão e mostrar o cartão vermelho ao futebolista do Brighton. Bruno Fernandes foi também admoestado, como o amarelo, devido aos protestos.

Além do ex-Sporting, também Harry Maguire poderá ser castigado por "ação desrespeitosa" para com o árbitro do encontro.