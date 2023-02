Bruno Fernandes após troféu para o Manchester United: "Isto não é suficiente para este clube"

Bruno Fernandes quer mais títulos pelo Manchester United

Bruno Fernandes disse que deseja vencer mais títulos pelo Manchester United, após a conquista da Taça da Liga inglesa. Os red devils bateram na final o Newcastle (2-0), sucedendo ao Liverpool, em Londres, onde foi bastante eficaz para voltar a erguer um título seis anos depois.

Para o capitão português do United, a sensação é maravilhosa, mas o desejo é o de querer mais conquistas, pois não está "satisfeito".

"Sinceramente, é uma sensação incrível. Estávamos todos à espera disto: jogadores, adeptos e clube. Finalmente, conseguimos. Acho que foi merecido. Tem sido fantástico, é o primeiro troféu da temporada, mas queremos mais. Isto não é suficiente para este clube, queremos mais e precisamos de mais porque o nosso nível exige mais", manifestou Bruno Fernandes, no relvado, à Sky Sports.

Em Londres, no Estádio de Wembley, na final da 63.ª edição, o United não mereceu chegar ao intervalo em vantagem, muito menos com uma diferença de dois golos, da autoria do brasileiro Casemiro, aos 33 minutos, do neerlandês Sven Botman (39), que foi infeliz ao introduzir a bola na própria baliza, mas acabou por erguer o troféu.

Os red devils não venciam um título desde a temporada 2016/17, precisamente a Taça da Liga, mas também a Liga Europa e Supertaça de Inglaterra, então sob o comando do português José Mourinho. Hoje, juntaram o sexto título da prova aos triunfos de 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10 e 2016/17.