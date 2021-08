Bruno Fernandes após hat-trick: "Quero fazer cada vez melhor"

Bruno Fernandes e Pogba brilharam na vitória do Manchester United. O português marcou três golos, o francês assistiu para quatro.

Bruno Fernandes assinou um hat-trick na vitória (5-1) do Manchester United sobre o Leeds United, mas garantiu que quer fazer mais e melhor. Em declarações à imprensa inglesa, o médio português elogiou ainda a atuação de Paul Pogba.

"As pessoas falam da qualidade do Paul Pogba, mas a qualidade dele não está em discussão. Sabemos o que ele pode fazer e hoje ele mostrou isso. É um jogador importante para nós. Sabemos que podemos esperar este tipo de atuações do Paul", vincou.

"O meu objetivo a cada temporada é ser melhor do que a anterior. A cada desempenho que faço, quero fazer cada vez melhor. Comecei com três golos, mas há um longo caminho a percorrer. Conhecemos a qualidade dos jogadores que entraram, mas a equipa já era muito boa. Mostrámos isso na época passada. Não ganhámos troféus, mas a equipa foi crescendo. O nosso foco tem de ser ser jogo a jogo. Vamos conseguir algo com essa mentalidade", disse ainda Bruno Fernandes.