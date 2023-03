Bruno Fernandes após goleada: "Sinto tristeza e revolta. Perder desta maneira ainda é pior..."

Declarações de Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, após a goleada sofrida em casa do Liverpool (0-7), relativa à 26.ª jornada da Premier League.

Goleada: "Podíamos ter feito muito mais. Foi um mau jogo. Na primeira parte controlámos, mas na segunda não soubemos reagir ao 2-0. Depois disso demos muito espaço para o Liverpool contra-atacar, que é a arma mais forte deles. Este jogo não nos vai definir como equipa. Temos de manter o foco e perceber que temos um longo caminho para percorrer. Sabíamos disso antes deste resultado".

O que disse aos colegas no fim do jogo? "Não há muito a dizer em momentos como este. Há que dar uma resposta na quinta-feira, porque falar não vai ajudar nada. É um resultado pesado num jogo atípico, mas temos que seguir em frente, Temos de voltar a ter o mesmo nível de performance que temos vindo a ter. Já tivemos resultados negativos no passado e conseguimos sair disso".

O que está a sentir neste momento? "Sinto muita tristeza e muita revolta. Perder o jogo na casa do rival já é mau, perder desta maneira ainda é pior. Não posso fazer nada para mudar este resultado e tenho de me focar em ajudar a equipa no próximo jogo. As contas fazem-se no fim".