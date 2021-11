Bruno Fernandes admite inferioridade face ao City e pede: "Temos que falar menos e fazer mais"

Manchester United foi derrotado no sábado pelo rival por 2-0, em Old Trafford.

Um dos pilares da equipa do Manchester United, Bruno Fernandes não está satisfeito com o momento negativo da equipa. Após a derrota na receção ao Manchester City, o médio português admitiu que a equipa de Old Trafford não está "não está no mesmo nível" do rival da cidade.

"Temos que falar menos e fazer mais. Estou a dizer a mesma coisa. Temos que mudar porque isso já aconteceu muitas e muitas vezes. O que fizemos não foi suficiente", disse Fernandes à Sky Sports.

O internacional português ainda referiu que os seus companheiros, tal como o próprio, precisam "olhar no espelho" porque "não estão no mesmo nível" que os rivais do Manchester City. "Se queremos estar ao mesmo nível que eles, temos de fazer mais porque mostraram que não estamos ao mesmo nível", acrescentou.

"Todos têm que olhar para si mesmo. Tens que olhar no espelho para o que estás a fazer de errado. Não podes mudar a mentalidade de ninguém, tens que olhar para ti mesmo e entender o que podes fazer melhor", concluiu.