Bruno Fernandes aborda desentendimento com Enzo: "Estava um pouco frustrado"

Médio marcou na vitória frente ao Chelsea, que garantiu a presença do Manchester United na Liga dos Campeões.

O Manchester United venceu o Chelsea (4-1), com a ajuda de um golo de Bruno Fernandes, no desafio em atraso da 32.ª jornada da Premier League, e assegurou a presença na Liga dos Campeões.

O médio internacional português comentou a entrada na prova milionária, sem esconder que as ambições em Old Trafford têm de ser, todavia, maiores. "É aceitável. Não é perfeito porque queríamos mais. Mas pelo que fizemos esta época, é perfeito. Conseguimos conquistar um troféu, algo que se tornou num objetivo quando percebemos que não íamos ganhar a Premier League. Agora queremos acabar bem o campeonato e conquistar a Taça de Inglaterra", afirmou Bruno Fernandes à Sky Sports.

A exibição do ex-Sporting também ficou marcada por um desentendimento com Enzo Fernández, jogador do Chelsea que iniciou a temporada no Benfica. "Só celebrei o golo. Estava um pouco frustrado por não ter conseguido marcar [antes]. Tive uma grande oportunidade que tinha falhado e estava um pouco frustrado. Apenas isso", explicou.

No mítico Estádio de Old Trafford, os red devils colocaram-se na frente ao marcador logo à passagem do minuto seis, graças ao golo do brasileiro Casemiro, servido por Eriksen, abrindo caminho para o francês Anthony Martial corresponder da melhor maneira ao passe de Sancho e dilatar a vantagem já no período de compensação (45+5).

No segundo tempo, Bruno Fernandes, aos 73 minutos, apontou o terceiro da marca do castigo máximo, com o suplente utilizado Rashford (79) a fechar a contagem para os anfitriões, com o luso João Félix, lançado em campo por Frank Lampard aos 65 minutos, por troca com o alemão Kai Havertz, a marcar o golo de honra dos blues.