Bruno Fernandes a treinador no futuro? "Estou a tirar o curso"

Internacional português falou com crianças de forma descontraída e revelou intenções para o futuro

Por agora, continua a ser um dos jogadores mais importantes do Manchester United e um titular da Seleção Nacional, mas, no futuro, Bruno Fernandes pode passar dos relvados para os bancos. Foi o próprio médio a confirmá-lo.

"Isto vai ser-me útil. Eu quero ser treinador no futuro e estou a tirar o curso", afirmou o internacional português, em conversa descontraída com dois jovens adeptos do Manchester United, que discutiam quais as melhores prendas de Natal e que ofereceram um caderno a Bruno Fernandes.

Confrontado pelos dois jovens com a ideia de poder vir a ser um grande treinador, Bruno Fernandes respondeu descontraído.

"Espero que sim", disse, num vídeo publicado pelos red devils.