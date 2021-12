Bruno Fernandes: a marca redonda e Carrick numa mensagem nas redes sociais

Médio apontou um dos golos do triunfo do Manchester United frente ao Arsenal.

Bruno Fernandes esteve em grande foco na vitória do Manchester United (3-2) na receção ao Arsenal, na ronda 14 da Premier League. O médio internacional português fez o primeiro golo dos red devils, antes do bis de Cristiano Ronaldo.

Este foi o jogo 100 do ex-Sporting pelo clube inglês, uma marca que o próprio assinalou nas redes sociais. "Muito feliz por comemorar o 100.º jogo por este clube com uma vitória e com os nossos adeptos. Espero que venham muitos mais jogos", escreveu no Instagram, deixando ainda uma referência a Michael Carrick, que orientou a equipa nos últimos três duelos. "Também queria agradecer a Michael Carrick, uma grande lenda do Manchester United", pode ler-se.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10)

O Manchester United colocou fim a uma série de três partidas sem vencer na Premier League e subiu ao sétimo lugar, com 21 pontos, estando agora a dois pontos do Arsenal (23), quinto, e a três do West Ham (24), quarto.