Bruno Fernandes, a experiência como central e o Sporting com Jesus e Keizer

Médio do Manchester United esteve à conversa com Carolina Mendes, jogadora do Sporting, e recordou as etapas iniciais da formação, assim como a ida para o Sporting, em 2017.

Primeiro treino no... futsal: "O primeiro treino foi futsal, no Infesta, um amigo do meu pai era treinador, viu-me a jogar e disse para lá ir treinar. Fui, treinei uma vez na equipa de futsal e mandaram-me para a relva. Estive muito pouco tempo e ainda foi como escola para o Boavista. No infesta cheguei a treinar com o Tiago Ferreira, João Santos..."

Evolução no Boavista: "Depois do Boavista fiz a minha formação sempre no escalão certo. Fui defesa-central, era lateral-direito no Boavista e nos infantis B apanhei um treinador que gostava de mim e meteu-me como médio-ala. Joguei a central até aos juvenis A e não queria lá ficar, porque queria jogar numa posição que não fosse a central. Fui para os juvenis B, treinador novo e disse que não jogava mais a central e fui para avançado, não havia na altura. Até correu bem. E acabei por ficar lá na frente, depois baixei para médio-centro. Como juvenil A nunca mais saí".

Ídolos: "Pósteres no quarto nunca tive. O meu jogador de referência e que admirei foi o Ronaldinho Gaúcho. Passou uma imagem do que é a alegria no futebol. Fui crescendo e fiquei mais ligado ao Cristiano Ronaldo, por admirá-lo como jogador e profissional".

Pressão no Sporting: "Senti muito no Sporting que um miúdo da formação já é melhor que os da principal. Meteram uma pressão muito grande no Pedro Mendes, entrou, marcou, depois teve muitas oportunidades e não marcou. Caiu no esquecimento, mas não deixou de ter qualidade, tem vindo a melhorar, mas há períodos, acaba por ser difícil também para quem vem de baixo. É melhor estar na Academia, numa como a do Sporting, do que estar numa equipa pequena".

Mudança para o Sporting em 2017: "A oportunidade surgiu no euro de sub-21 na Polónia. Está para começar o mercado e era uma grande opção para mim. Foi a melhor opção ir para o Sporting. Lutar por títulos era o mais importante. Vim para o lugar o Adrien. A experiência em Itália fez-me mais completo. Apanhas uma lição tática muito grande. Ajudou-me a ter um grande ano na estreia pelo Sporting. Jesus ajudou-me no primeiro ano, muito importante, no segundo ano aí foi importante o Keizer e a forma de jogar dele. Comecei a meio da época o Bas Dost tem uma lesão e comecei a marcar os penáltis e marquei mais golos".