Bruno Alves faz a dobradinha no ano de estreia no AEK como diretor desportivo

Antigo jogador assumiu o cargo de diretor desportivo esta época. Já conquistou a liga grega e esta quarta-feira venceu, também, a taça, contra o PAOK de Vieirinha, Rafa Soares, Tiago Dantas, André Ricardo, Filipe Soares e Nélson Oliveira

Bruno Alves, antigo internacional português que brilhou com a camisola do FC Porto, começou a sua nova etapa no AEK de Atenas, como diretor desportivo, com a dobradinha.

Depois de conquistar a Liga, esta quarta-feira conquistou a taça.

O AEK bateu na final o PAOK, por 2-0 (golos de Moukoudi e Paulo Fernandes), mesmo a jogar com menos um jogador desde os 6', por expulsão de Rota.

No PAOK, recorde-se, atuam Vieirinha, Rafa Soares, Tiago Dantas, André Ricardo, Filipe Soares e Nélson Oliveira.