Bruno Alves em entrevista: "Sou um felizardo por ter sucesso"

Antigo internacional português falou em exclusivo a O JOGO do título grego que conquistou no primeiro ano como diretor-desportivo do AEK de Atenas.

Bruno Alves chegou à Grécia, viu e foi campeão. De regresso ao AEK de Atenas, clube que representou como jogador em 2004/05, o antigo internacional português venceu o título na primeira época como diretor-desportivo.

O que significa ser campeão no primeiro ano como diretor-desportivo?

-Tem um significado especial, não só por ser no primeiro ano como diretor-desportivo, mas também pela ligação que tenho ao AEK. Foi neste clube onde joguei em 2004 e não consegui ser campeão como jogador, mas felizmente conquistei o título como dirigente. Este clube abriu-me as portas para regressar ao FC Porto e para competir por um lugar. Quando acabei a carreira de jogador, deu-me uma oportunidade e acreditou que eu podia ser importante.