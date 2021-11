Bruma marcou mais um e admitiu sensações positivas: "Estou a atravessar um bom momento"

Internacional português confirmou o triunfo do PSV, que está em vantagem para chegar ao play-off da próxima fase da Liga Europa

A viver a sua segunda época com as cores do PSV, Bruma está a perfilar-se como uma das figuras da equipa holandesa. O extremo voltou a marcar, desta vez na Liga Europa, e admitiu o bom momento.

"Estou muito feliz por ter ajudado a equipa a conseguir esta vitória que nos deixa em boa posição para passar a fase de grupos. Estou a atravessar um bom momento. Estes golos são fruto do trabalho diário, mas também do contributo dos meus colegas. Mais importante, é estarmos num bom caminho para atingir os objetivos do clube", afirmou, no final do encontro com o Sturm Graz, que permitiu ao PSV encarar a última jornada com dois pontos de vantagem face à Real Sociedad, na luta pelo segundo lugar do grupo.

Esta época, em 20 partidas, o internacional português leva sete golos e uma assistência. É o segundo melhor marcador da equipa.