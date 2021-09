Bruma foi o melhor jogador da Eredivisie no mês de agosto

Futebolista, de 26 anos, apontou dois golos e fez uma assistência nos jogos diante do Heracles, Cambuur e Groningen

Bruma, extremo internacional português do PSV Eindhoven, foi eleito o melhor jogador a atuar na I Liga dos Países Baixos (Eredivisie) durante o mês de agosto, anunciou, esta terça-feira, o organismo neerlandês.

O futebolista, de 26 anos, alcançou a eleição, na qual votaram adversários e treinadores, graças às exibições nos jogos ante Heracles, Cambuur e Groningen (três primeiras rondas), nos quais apontou dois golos e fez uma assistência.

Bruma, que está em quinto lugar no ranking de jogador com mais dribles (12) na atual edição da Eredivisie, regressou ao PSV esta época, após empréstimo ao Olympiacos. O contrato do português com o clube neerlandês é válido até 2023.

Esta época, no total das competições, o extremo tem três golos e uma assistência em oito jogos, estando a dois tentos e a dois passes para finalização de pulverizar a marca conseguida na temporada 2019/20.