Bruma é alvo do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, dizem no Brasil

Clube turco estará interessado no avançado português do PSV. O Botafogo também está na corrida.

A imprensa brasileira adianta que Jorge Jesus pediu ao Fenerbahçe a contratação de Bruma, extremo de 27 anos que atua no PSV. O Botafogo, orientado por Luís Castro, também estará atento ao internacional português.

Bruma já jogou na Turquia, inclusive, ao serviço do Galatasaray, grande rival do Fenerbahçe. Formado no Sporting, por quem fez 13 jogos na equipa principal, em 2021/13, o avançado nascido na Guiné-Bissau representou ainda a Real Sociedad, o Leipzig e o Olympiacos.