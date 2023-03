Britânicos rendidos a Dalot: "Transformou a ala direita do Manchester United"

Números e evolução do lateral português sob a orientação de Ten Hag foram destacados pelo "Manchester Evening News".

Após um arranque de época em alta e da participação no Mundial do Catar, Diogo Dalot debateu-se com alguns problemas físicos no regresso ao Manchester United, mas, nos últimos desafios, já deu sinais de estar a cem por cento e a Imprensa britânica não poupa elogios ao crescimento do lateral-direito português sob a orientação de Erik Ten Hag.

O "Manchester Evening News" dedicou um artigo ao camisola 20 dos "red devils", em que refere que o internacional luso "transformou a ala direita" da equipa de Old Trafford. Em destaque estão, também, alguns dados estatísticos. Dalot faz, em média, 5,8 recuperações de bola por jogo e ganha 68 por cento dos duelos que trava.

A publicação refere, ainda, que o lateral é o jogador do United com melhor percentagem de duelos aéreos ganhos (71,1 por cento), estando colocado na sétima posição a nível da Premier League.

Diogo Dalot, de 23 anos, leva 31 jogos realizados pelos "red devils" na presente temporada.