"Brinquei com Bruno Fernandes por causa do Mundial da Rússia e acho que se vingou"

Declarações do central e capitão do Sporting em entrevista à RTP.

Foi adversário de Portugal no Mundial, já perdoou ao Bruno Fernandes os golos que este marcou ao Uruguai? "Não falamos depois. Só depois do jogo. Brinquei muito com ele por causa do Mundial da Rússia e acho que se vingou.

Portugal foi melhor? "Não sei se foi melhor, marcaram golos e essa foi a grande diferença. Nós também tivemos um par de boas ocasiões."

Já jogou com muitos e bons jogadores ao longo da carreira. Qual o melhor com quem jogou até hoje? Não foi o Ugarte, que está a ouvir a conversa? "Não, o Ugarte está longe disso. Talvez no seu melhor momento tive o prazer de jogar com Suárez, quando estava no Liverpool foi incrível e também na seleção."

E qual o adversário que diz que é mais difícil de marcar? "Tive várias oportunidades de defrontar Cristiano Ronaldo e Messi. Por um lado é bonito defrontar esses jogadores mas é também muito complicado. São diferentes estilos, Cristiano mais avançado e defrontei-o mais dentro da área, Messi em certos aspetos foi mais complicado, porque vinha com a bola controlada e para tirar-lha é difícil."