Brighton negoceia Nuno Tavares por empréstimo

Segundo O JOGO apurou, o defesa-esquerdo português pode deixar o Arsenal para ser o sucessor de Cucurella nos seagulls

O futuro de Nuno Tavares, internacional português sub-21 que tem contrato com o Arsenal, deve continuar a passar pela Premier League, mas num outro emblema: o Brighton Albion. Segundo informação apurada por O JOGO, a forte possibilidade de o espanhol Cucurella rumar ao Manchester City, num negócio ainda em curso entre os dois emblemas ingleses, fez o Brighton virar-se para Nuno Tavares. O clube do sul de Inglaterra já demonstrou interesse pelo jovem de 22 anos e está a tentar acertar com os gunners um empréstimo válido por uma temporada.

No Arsenal, com a chegada do ucraniano Zinchenko (ex-Manchester City) ao plantel de Mikel Arteta e a continuidade de Kieren Terney, o espaço ficou mais reduzido para Nuno Tavares que, no Brighton, será forte candidato ao onze inicial.

Além do Brighton, também o Marselha ainda se mantém interessado em Nuno Tavares, mas a possibilidade mais forte na mesa para o defesa português neste momento são mesmo os seagulls.