Brasileiros garantem que Vítor Pereira não vai renovar com o Corinthians

O portal UOL Esporte avança que o técnico português já informou o presidente do Timão da sua decisão.

O portal UOL Esporte garante esta sexta-feira que Vítor Pereira não renovar contrato com o Corinthians, tendo já informado Duílio Monteiro, presidente do clube, da sua decisão.

A direção do atual quinto classificado do Brasileirão, quando restam apenas três jornadas para o fecho do campeonato, já estará em busca de um substituto para o técnico português.

Vítor Pereira assumiu o comando técnico do Corinthians em fevereiro, tendo registado 25 vitórias em 61 jogos disputados até ao momento ao serviço do clube onde também milita o português Rafael Ramos.