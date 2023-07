Brasileirão: Pepa vence, António Oliveira empata com Renato Paiva

O Cruzeiro venceu por 1-0 na visita ao Vasco da Gama, ao passo que o Cuiabá e o Bahia empataram a uma bola.

O Cruzeiro, treinado por Pepa, venceu este sábado por 1-0 na casa do Vasco da Gama, enquanto o Cuiabá, orientado por António Oliveira, empatou 1-1 na receção ao Bahia, de Renato Paiva, em jogos relativos à 14.ª jornada do Brasileirão.

No Rio de Janeiro, a equipa do Belo Horizonte marcou o único golo da partida aos 45+4 minutos, por intermédio de Filipe Machado, que conferiu a subida provisória ao oitavo lugar do campeonato, com os mesmos 21 pontos do Fluminense (sexto), São Paulo (sétimo) e Internacional (nono), que ainda vão jogar nesta jornada.

À mesma hora, o Cuiabá começou por inaugurar o marcador aos 18 minutos, graças a uma grande penalidade de Deyverson, mas o empate do Bahia chegou aos 51', após autogolo de Alan Empereur.

Assim sendo, ambas as formações seguem na metade de baixo da tabela classificativa, com o conjunto de Oliveira em 13.º, com 16 pontos e o de Paiva dois lugares atrás (15.º), com 13.