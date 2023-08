Brasileirão: Pepa trava Lage, Caixinha e Paiva vencem e Oliveira faz história

O Cruzeiro empatou com o Botafogo, Bragantino e Bahia venceram o Coritiba e o América Mineiro e o Cuiabá derrotou o Flamengo pela primeira vez na história do campeonato brasileiro.

O Cruzeiro, de Pepa, empatou na noite deste domingo sem golos com o Botafogo, de Bruno Lage, ao passo que o Bragantino, de Pedro Caixinha, e o Bahia, de Renato Paiva, venceram respetivamente o Coritiba (1-0) e o América Mineiro (3-1), tal como o Cuiabá, de António Oliveira, que fez história ao derrotar o Flamengo (3-0).

Em jogos da 18.ª jornada do campeonato brasileiro, o atual líder Botafogo foi travado em Belo Horizonte, conseguindo ainda assim aumentar a vantagem sobre o vice-líder Flamengo para 13 pontos - lidera com 44 - depois de um jogo sem golos e que ficou marcado pela lesão de Tiquinho Soares.

Já em Curitiba, um golo solitário de Sorriso (19') entregou a vitória ao Bragantino, que subiu ao quinto lugar, tendo os mesmos 31 pontos do Fluminense (terceiro) e do Palmeiras (quarto), de Abel Ferreira.

Por outro lado, o Bahia regressou às vitórias num jogo em casa frente ao América Mineiro, graças a golos de Everaldo (26'), Cauly (60') e Rafael Ratão (69'), contra apenas um de Gonzalo Mastriani (52'), seguido da expulsão de Esteban Burgos (65') nos visitantes. Com esse resultado, a equipa de Paiva saiu da zona de despromoção (16.º), estando em igualdade pontual com o Santos (17.º, com 18 pontos).

Por fim, o Cuiabá fez história no Brasileirão ao vencer pela primeira vez o Flamengo, em casa, com Matheus Alexandre (46'), Clayson (54') e Deyverson (80') a marcarem os golos. Com esse triunfo histórico, a equipa de Oliveira subiu ao oitavo lugar do campeonato, com os mesmos 28 pontos do Athletico Paranaense (sétimo).