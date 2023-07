Brasileirão: António Oliveira vence e sobe a nono; Pepa continua sem triunfos

O Cuiabá venceu na visita ao Internacional, ao passo que o Cruzeiro empatou na casa ao Athletico Paranaense.

O Cuiabá, treinado por António Oliveira, venceu este sábado por 2-1 na visita ao Internacional, ao passo que o Cruzeiro, orientado por Pepa, continua sem vencer no Brasileirão, empatando 3-3 em casa do Athletico Paranaense, em jogos da 17.ª jornada.

Em Porto Alegre, o Cuiabá até começou a partida em desvantagem, devido ao golo de Fabricio Bustos (16'), mas a equipa de Oliveira deu a volta ao resultado, marcando por Raniele (44') e Deyverson (88'), o segundo já depois da expulsão por acumulação por cartões amarelos de Gabriel Mercado (66').

Já em Curitiba, o Cruzeiro abriu o marcador aos oito minutos, por intermédio do ex-Sporting Arthur Gomes, que haveria de bisar aos 37', até que Madson reduziu a desvantagem dos homens da casa ainda antes do intervalo (42').

Na segunda parte, Pablo empatou a partida aos 78', sendo que Wesley voltou a colocar a equipa de Pepa em vantagem (82'), mas permitiu novo empate, desta vez final, aos 87', com Fernandinho a marcar de grande penalidade.

Com a vitória, o Cuiabá subiu ao nono lugar do campeonato brasileiro, com os mesmos 25 pontos do São Paulo (oitavo, com um jogo a menos). Já o Cruzeiro segue em 11.º, com 23.