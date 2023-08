Brasileirão: Abel Ferreira vence Pepa com golo tardio e sobe à vice-liderança

Um golo de José López, aos 90+5 minutos, garantiu a vitória do Palmeiras diante do Cruzeiro.

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, venceu na madrugada desta terça-feira por 1-0 na receção ao Cruzeiro, de Pepa, subindo à vice-liderança isolada do Brasileirão à 19.ª jornada.

O jogo foi decidido no último suspiro, com um golo de José López aos 90+5 minutos a entregar a vitória ao Palmeiras, que passou a somar 34 pontos, menos 13 do que o líder Botafogo, de Bruno Lage, e mais um do que o Grémio (terceiro, com 33).

Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, empatou 1-1 em casa frente ao Vasco da Gama, com Gustavinho a ter marcado para os anfitriões aos 45+7', já depois de os visitantes terem inaugurado o marcador, graças a uma grande penalidade convertida por Pablo Vegetti (32').

Com esse empate, a equipa do técnico português segue no quinto lugar do campeonato, em igualdade pontual com o Flamengo (quarto, com 32 pontos).