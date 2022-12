Brasil pondera selecionador estrangeiro e Abel lidera sondagens

Confederação Brasileira de Futebol pondera seriamente a contratação de um treinador estrangeiro.

A eliminação do Brasil do Mundial, diante da Croácia, após penáltis, levou Tite a deixar o comando técnico do Escrete.

Não encontrando opções "válidas" no país no momento, a Confederação Brasileira de Futebol está, de acordo com o jornal "Folha de São Paulo", a ponderar seriamente a contratação de um treinador estrangeiro para o cargo.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, nome que vem sendo bastante associado ao cargo, surge no segundo lugar da sondagem do "Globoesporte" sobre quem deve ser o sucessor de Tite. Guardiola ocupa o primeiro posto. Já na sondagem do "UOL Esporte", os lugares invertem-se. O português lidera, seguido do técnico espanhol do Manchester City.

Jorge Jesus (Fenerbahçe) e Luís Castro (Botafogo) são outros nomes falados para o cargo.