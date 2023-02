"Brasil gosta de novelas. Não fiz nada que Guardiola, Klopp e Mourinho não tenham feito"

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a abordar expulsão na Supertaça com o Flamengo.

O Palmeiras venceu em casa do Mirassol por dois golos sem resposta, para o Campeonato Paulista, e a expulsão na Supertaça com o Flamengo continua a ser tema. O treinador português admite ter de fazer algumas correções no comportamento, mas realça que não fez nada que outras figuras do desporto não tenham já protagonizado.

"Em relação ao meu comportamento no jogo, eu já disse que estou aqui para ganhar. Eu gosto de competir. Digo para os meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. E eu também faço, dentro das regras. Futebol é um jogo de regras para mim e para os jogadores. Quem transgredir as regras, é punido. Foi o que aconteceu. O treinador do Palmeiras transgrediu as regras e foi punido", afirmou.

"Quando olho para isso tudo, penso assim. O brasileiro vive num país que gosta de novelas. Que belo enredo encontraram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título, e inédito, que o Palmeiras ganhou. O que eu fiz, outros treinadores já fizeram", vincou. "Eu reconheço que o meu comportamento passou dos limites, e por isso fui punido. Reconheço que é um processo que tenho de melhorar. Mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. Quiseram valorizar o meu comportamento em vez de valorizar a classe e categoria do grande espetáculo que houve, entre duas grandes equipas. Não fiz nada que o Guardiola não tenha feito. Klopp, Mourinho, Roger Federer, Ayrton Senna e (Alain) Prost, disputando um título e batendo um no outro", rematou, citado pelo GloboEsporte.