Bragantino goleou, mas foi preciso uma "dura" de Caixinha ao intervalo

Triunfo por 4-1 fora de casa em jogo da Taça Sul-Americana.

O Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, foi ao Paraguai golear o Tacuary, por 4-1, em jogo do Grupo C da Taça Sul-Americana.

Capixaba (39'), Alerrandro (49'), Talisson (62') e Gustavinho (77') fizeram os golos da equipa brasileira, enquanto Cariús marcou para a formação da casa, tendo inaugurado o marcador.

"Levámos uma dura de Pedro Caixinha no balneário, porque não estávamos bem. Estivemos melhor na segunda parte e, graças a Deus, saímos com a vitória", disse Alerrandro, jogador do Bragantino. "Vínhamos de uma eliminação [meias-finais do Paulista com o Água Santa] e começámos mal o primeiro tempo. Foi importante não desligarmos do jogo", disse ainda.