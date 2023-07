Bragantino empata e Caixinha falha ultrapassagem a Abel Ferreira

Depois de o Palmeiras ter empatado com o Flamengo, o Bragantino também teve de se contentar com um ponto frente ao São Paulo.

O Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, falhou este domingo a ultrapassagem ao Palmeiras, de Abel Ferreira, que tinha empatado em casa com o Flamengo (1-1), após também empatar, sem golos, na receção ao São Paulo, em jogo da 14.ª jornada do Brasileirão.

Em caso de vitória, a equipa patrocinada pela Red Bull poderia ter subido ao terceiro lugar do campeonato, ultrapassando também o Flamengo (terceiro, com 26 pontos) e o Fluminense (quarto, com 24), mas após um jogo em branco segue na sexta posição, com os mesmos 24 pontos do Palmeiras (quinto).

Já o São Paulo segue imediatamente atrás do Bragantino, tendo menos dois pontos (22), seguido pelo Cruzeiro, treinado por Pepa, que é provisoriamente oitavo classificado, com 21 pontos, após ter vencido no sábado o Vasco da Gama (19.º).

