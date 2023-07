Bragantino, de Pedro Caixinha, soma quinto consecutivo sem vencer

A equipa do técnico português empatou sem golos na receção ao Internacional.

O Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, somou este domingo o quinto jogo seguido sem vitórias em todas as competições, ao empatar sem golos em casa diante do Internacional, na 16.ª jornada do Brasileirão.

Depois de ter empatado com o São Paulo e perdido frente ao Botafogo no campeonato, tendo resultados idênticos ante o Primavera e o Ponte Preta nas primeiras duas rondas da Taça Paulista, a equipa do técnico português continua sem conseguir regressar aos triunfos.

Apesar disso, o Bragantino segue confortável na classificação do Brasileirão, ocupando o sétimo lugar, com os mesmos 25 pontos do Fluminense (sexto, ainda vai jogar nesta jornada) e do São Paulo (quinto).