Bragantino de Pedro Caixinha regressa aos triunfos e sobe a sexto do Brasileirão

O Bragantino, do treinador português Pedro Caixinha, subiu a sexto no campeonato brasileiro, depois de ganhar por 3-0, no sábado, na visita ao Fortaleza, em jogo da 17.ª jornada.

A equipa orientada pelo técnico luso regressou aos triunfos, após três jogos sem vencer no Brasileirão, graças aos golos de Luan Cândido (23 minutos), Bruninho (69) e Thiago Borbas (90+2), que já tinha feito a assistência para o segundo.

Assim, o Bragantino sobe ao sexto lugar do campeonato, com 28 pontos, os mesmos do Palmeiras, de Abel Ferreira, que é quinto mas tem menos um jogo, e do Fluminense, que é quarto. Já o Fortaleza é 11.º, com 23.

O Botafogo, do também português Bruno Lage, comanda o Brasileirão com 40 pontos.